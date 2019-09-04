Фотофакт. Минские барберы и парикмахеры постригли бездомных

/ Общество
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3 сентября в Минске состоялась очередная акция «Барберы для бездомных». Мастера барбершопа TOPGUN и парикмахерских «Марафет» и «Прострижка» в свой выходной стригли людей без определенного места жительства. Новую стрижку получили 27 мужчин и женщин.

Косметические средства для акции предоставил интернет-магазин инструмента и аксессуаров для стрижки и груминга Prostar.by.

Акция состоялась в рамках социального проекта «Помощь бездомным», который реализует общественная организация «Отклик».

«Отклик» создала центр для бездомных, куда может прийти любой нуждающийся, чтобы поесть, получить необходимую одежду, первую медицинскую помощь. Юристы помогают бездомным восстановить документы, оформить пенсию, решить вопросы с жильем.

В зимний сезон каждый день сюда приходят более 160 человек, летом — около 75.

Как сообщил координатор проекта «Помощь бездомным» Геннадий Смоляк, 18 сентября состоится следующее мероприятие — повара из столичных заведений будут готовить для бездомных ресторанную еду.

 

 

Фото Тимы Тимашковой
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Тэги: бездомные бомжи стрижка Персона: Геннадий Смоляк Город: Минск

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