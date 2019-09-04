У минского «Динамо» нет шансов в матче с московскими одноклубниками?
Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня второй поединок нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Зубры» вечером на «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» скрестят клюшки с московским «Динамо».
Хозяева в первом матче регулярного чемпионата дома взяли верх над «Торпедо» — 3:2, а гости также на глазах у своих болельщиков уступили — 2:4 «Нефтехимику».
Последний раз соперники встречали на Кубке губернатора Нижегородской области. Тогда победу одержали россияне — 4:1 (на фото).
В этом матче букмекеры явным фаворитом называют москвичей:
- победа «Динамо-Моска» — 1.40-1.42;
- ничья — 4.70-5.00;
- победа «Динамо-Минск» — 6.00-6.60.