У минского «Динамо» нет шансов в матче с московскими одноклубниками?

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Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня второй поединок нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Зубры» вечером на «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» скрестят клюшки с московским «Динамо».

Хозяева в первом матче регулярного чемпионата дома взяли верх над «Торпедо» — 3:2, а гости также на глазах у своих болельщиков уступили — 2:4 «Нефтехимику».

Последний раз соперники встречали на Кубке губернатора Нижегородской области. Тогда победу одержали россияне — 4:1 (на фото).

В этом матче букмекеры явным фаворитом называют москвичей:

  • победа «Динамо-Моска» — 1.40-1.42;
  • ничья — 4.70-5.00;
  • победа «Динамо-Минск» — 6.00-6.60.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Москва

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