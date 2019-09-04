У минского «Динамо» нет шансов в матче с московскими одноклубниками?

Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня второй поединок нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Зубры» вечером на «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» скрестят клюшки с московским «Динамо».

Хозяева в первом матче регулярного чемпионата дома взяли верх над «Торпедо» — 3:2, а гости также на глазах у своих болельщиков уступили — 2:4 «Нефтехимику».

Последний раз соперники встречали на Кубке губернатора Нижегородской области. Тогда победу одержали россияне — 4:1 (на фото).

В этом матче букмекеры явным фаворитом называют москвичей: