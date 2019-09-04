Какими Конституционный суд видит изменения Основного закона

Конституционный суд ведет работу над обновлениями Конституции, сообщил БелаПАН заместитель председателя Общественной конституционной комиссии (ОКК) Анатолий Лебедько.

На встрече четвертого сентября с председателем Конституционного суда Республики Беларусь Петром Миклашевичем помимо Лебедько присутствовали глава ОКК, экс-спикер Верховного Совета 12-го созыва Мечеслав Гриб и зампредседателя комиссии, бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов.

«Конституционный суд работает над обновлением Конституции. Что нам озвучил Миклашевич: они работают над преамбулой, прорабатывают вопрос о перераспределении полномочий ветвей власти, а также занимаются вопросом, как учесть те права и свободы, которые сегодня не учтены в Конституции», — сказал Лебедько.

По его словам, Миклашевич сообщил присутствующим, что он знает о существовании общественной комиссии по внесению изменений в Конституцию, следит за ее деятельностью и готов приходить на мероприятия.

Также Лебедько рассказал, что на встрече не сообщили о конкретных сроках, в которые намерены разработать и принять поправки в Основной закон.

Общественная конституционная комиссия начала работу в марте 2019 года. В ее состав вошли политики, эксперты и общественные деятели. За основу взята Конституция образца 1994 года, а также Малая Конституция, принятая на Конгрессе демократических сил в 2007 году.

Вопрос внесения изменений в Конституцию Беларуси обсуждается около двух лет. О том, что концепция изменений в Основной закон еще не разработана, Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту 19 апреля.

«Меня все время в СМИ спрашивают, особенно в интернете, подталкивают: ну скажи что-нибудь по Конституции. Ну что, говорить о вариантах каких-то не стоит. Это только варианты, мы еще даже не выработали концепцию изменения этой Конституции, она появится тогда, когда я получу предложения от разных слоев нашего общества», — сказал глава государства.