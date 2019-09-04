Во время реконструкции отеля в Бресте четверо рабочих упали с высоты

Следственные органы Бреста устанавливают обстоятельства падения с высоты четырех мужчин, при проведении работ на месте реконструкции одного из отелей.

По сообщению Следственного комитета, ЧП произошло накануне днем во время демонтажа стеклопакета шахты лифта на уровне второго 2 этажа (высота четыре метра).

Травмы различной степени тяжести в результате падения на тротуарную плитку получили трое строителей и инженер. В данный момент все они находятся в больнице под присмотром врачей.

По предварительным данным СК, пострадавшие «не были пристегнуты страховочными тросами, поскольку строительные леса имеют борты, обеспечивающие безопасность».

Ранее сообщалось, что в начале минувшего месяца тяжелые травмы на производстве получил 54-летний мужчина, выполнявший сварочные работы. Как отмечал СК, происшествие было зафиксировано в центрально-тепловом пункте одного из гомельских предприятий. По информации Следственного комитета, на электросварщика упала металлическая труба-теплопровод.