Пропавшую три дня назад пенсионерку нашли в кукурузном поле

Правоохранители сообщили о завершении поисков пропавшей первого сентября в Несвижском районе 85-летней Александры Сароки.

Как сообщается, в минувшее воскресенье пенсионерку в последний раз видела ее соседка по деревне Чановичи.

Поиски женщины начались на следующий день, когда родственники начали бить тревогу.

Сегодня днем недалеко от деревни, где проживает пенсионерка, она была обнаружена в кукурузном поле начальником уголовного розыска района Александром Крупко.

«Опытный оперативник, обследуя местность, увидел сидящую на земле женщину. Она была истощена и не могла самостоятельно передвигаться», — сообщили в пресс-службе МВД.

По информации милиции, в настоящий момент угрозы жизни нет.