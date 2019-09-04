Пропавшую три дня назад пенсионерку нашли в кукурузном поле

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Правоохранители сообщили о завершении поисков пропавшей первого сентября в Несвижском районе 85-летней Александры Сароки.

Как сообщается, в минувшее воскресенье пенсионерку в последний раз видела ее соседка по деревне Чановичи.

Поиски женщины начались на следующий день, когда родственники начали бить тревогу.

 

 

Сегодня днем недалеко от деревни, где проживает пенсионерка, она была обнаружена в кукурузном поле начальником уголовного розыска района Александром Крупко.

«Опытный оперативник, обследуя местность, увидел сидящую на земле женщину. Она была истощена и не могла самостоятельно передвигаться», — сообщили в пресс-службе МВД.

По информации милиции, в настоящий момент угрозы жизни нет.
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Тэги: пропал человек милиция Персона: Александра Сарока Александр Крупко Город: Несвиж

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