Отобраны 22 иностранных абитуриента для бюджетного обучения в Беларуси

Отобраны 22 иностранных абитуриента, которые будут обучаться в Беларуси за счет средств республиканского бюджета, сообщила консультант управления международного сотрудничества Министерства образования Ольга Хаткевич.

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Программа реализована в рамках грантовой образовательной программы для иностранных граждан, которая начала работу в 2019/2020 году. Как отметила Ольга Хаткевич, на получение гранта прислали 41 заявку из 12 стран: Азербайджана, Бельгии, Египта, Иордании, Китая, Латвии, Литвы, Монголии, Омана, Сирии, Буркина-Фасо и Узбекистана, сообщает БелаПАН .

Каждый год Беларусь может принимать около ста иностранцев на бюджетное обучение. По словам представителя Министерства образования, основным критерием является успеваемость, аттестат должен быть не ниже 7,5 балла.

В том случае, если соискатель имеет хорошие оценки, но слабо владеет русским языком, ему предлагается обучение за свой счет на подготовительном отделении, как правило, того университета, в котором он хочет учиться. «В следующем после окончания подготовительного отделения году этот гражданин имеет преимущественное право на участие в конкурсе. Однако ему снова предстоит пройти всю процедуру», — отметила Ольга Хаткевич.

По ее словам, грант дает право на обучение на первой и второй ступенях получения высшего образования и обучение в учреждениях среднего специального образования.