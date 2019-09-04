Румас призвал Египет снять барьеры во взаимной торговле

Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле, заявил премьер-министр Сергей Румас 4 сентября в Минске на встрече с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антером.

«Наш товарооборот в прошлом году составил 108 млн долларов США. Когда в июне был визит президента Египта в Беларусь, мы обсуждали, что потенциал далеко не исчерпан. Рассчитываем, что в ближайшие несколько лет мы сможем удвоить, а то и утроить этот товарооборот. Конечно, для этого мы должны снимать барьеры в нашей торговле, которые, к сожалению, еще остаются между нашими странами», — приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра, Беларусь заинтересована не только в поставках продукции, но и в реализации долгосрочных совместных проектов с египетскими партнерами.

«Сегодня в Египте созданы и успешно работают совместные предприятия по производству грузовой, тракторной, сельскохозяйственной техники. И мы готовы к дальнейшему развитию производственной кооперации с повышением уровня локализации, передачей технологий и обучением кадров. В этой связи я хотел бы обратиться за содействием к правительству Египта в части поддержки наших совместных производств», — сказал Румас.

Речь идет в том числе о снижении пошлин на комплектующие, поставляемые совместным предприятиям, а также о содействии в продвижении продукции в Египте и на других региональных рынках.

По словам Румаса, Беларусь занимает лидирующие позиции в регионе в области информационных технологий и готова сотрудничать с Египтом в этой сфере.

Кроме того, важным направлением взаимодействия может стать сотрудничество в области поставок белорусской фармацевтической продукции. Вместе с тем белорусская сторона столкнулась со сложностями в регистрации отдельных видов медицинских препаратов, которые востребованы в Египте.

Регион Северной Африки весьма привлекателен для Беларуси как перспективный и динамично развивающийся рынок. При этом безусловным приоритетом является сотрудничество с египетскими коллегами.

«Беларусь и Египет — надежные партнеры, я не сомневаюсь, что у нас хорошие перспективы. Буду рад выслушать ваше мнение о перспективах развития белорусско-египетских отношений. Готовы обсудить любые вопросы, которые приведут к наращиванию взаимодействия между странами в экономической сфере», — подытожил Румас.

Ахмед Антер в свою очередь подчеркнул, что сложившиеся отношения между лидерами Беларуси и Египта являются залогом развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по другим направлениям.

Заседания совместной торговой комиссии проходят все чаще: если раньше такие встречи организовывались ежегодно, то сейчас отношения вышли на такой уровень, который позволяют проводить заседания каждые полгода.

Белорусский экспорт в Египет в первом полугодии 2019 года составил 56,01 млн долларов (154% к аналогичному периоду прошлого года), импорт — 18,85 млн долларов (101,9%). Сальдо взаимной торговли сложилось положительным для Беларуси в объеме 37,16 млн долларов.

Основу экспорта составили поставки полуфабрикатов из нелегированной стали, рентгеновской аппаратуры, тракторов и седельных тягачей, кислот поликарбоновых и их производных, калийных удобрений, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, шин, газетной бумаги.

Беларусь импортирует из Египта цитрусовые плоды, свежие, консервированные, замороженные овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.