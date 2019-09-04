В Бонне начался суд о крупнейшем в истории Германии налоговом скандале

В Бонне сегодня начался суд о рассмотрении дела о мошеннической схеме Cum-Ex — спекуляциях с налогом на дивиденды (по данным следствия, бюджет не дополучил несколько миллиардов долларов).

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В поле зрения органов юстиции — более ста подобных случаев мошенничества, однако в Бонне будет рассмотрено лишь одно из них, пишет DW . На скамье подсудимых — британские трейдеры Мартин С. и Николас Д.

Обвинение считает, что указанные персоны, спекулируя с налогами на дивиденды, утаили от налоговых органов с период с 2006 по 2011 год почти 440 млн евро.

В рамках слушаний дела перед судом предстанут также представители пяти банков.

Оба трейдера дали исчерпывающие признательные показания и надеются на снисхождение. Тем не менее, им угрожает срок лишения свободы до 10 лет. Прокуратура обвиняет Мартина С. и Николаса Д. в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в 33 случаях.