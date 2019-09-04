Apple думает выпустить недорогой iPhone

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Презентация нового iPhone, который будет относительно дешевым на фоне своих «сородичей», должна пройти уже весной будущего года.

По информации Nikkei (Япония), новым станет iPhone SE.

Как отмечается, за его основу будет взят iPhone 8. Устройство получит 4,7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, одну основную камеру и такой же корпус. В то же время по характеристикам смартфон будет на уровне новых iPhone, которые покажут осенью 2019 года, пишет lenta.ru.
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Тэги: Apple iPhone

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