Apple думает выпустить недорогой iPhone
Презентация нового iPhone, который будет относительно дешевым на фоне своих «сородичей», должна пройти уже весной будущего года.
По информации Nikkei (Япония), новым станет iPhone SE.
Как отмечается, за его основу будет взят iPhone 8. Устройство получит 4,7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, одну основную камеру и такой же корпус. В то же время по характеристикам смартфон будет на уровне новых iPhone, которые покажут осенью 2019 года, пишет