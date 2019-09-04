Сайдик: перемирие на Донбассе приносит плоды, несмотря на некоторое обострение

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Перемирие, согласованное трехсторонней контактной группой (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение. Об этом заявил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров ТКГ в Минске 21 августа.

Фото из архива

«Результаты последних заседаний ТКГ внушают осторожный оптимизм. Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни», — сказал Сайдик.

По его словам, по данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за последние две недели не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения, а число жертв за текущий год остается самым низким с начала конфликта.

Сайдик отметил положительную динамику в решении вопроса о восстановлении моста в Станице Луганской.

«На данный момент разминирование подходов к мосту завершено, производится демонтаж фортификационных сооружений. Это позволяет начать подготовку и последующее проведение ремонтных вопросов», — сказал он.

Кроме того, стороны обсудили возобновление разведения сил в Золотом и Петровском.

Экономическая рабочая подгруппа обсудила восстановление водоснабжения и вопросы прав собственности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Гуманитарная рабочая группа сконцентрировалась на вопросах обмена удерживаемых, политическая подгруппа обсуждала имплементацию формулы Штайнамайера, проведение амнистии и местных выборов.

Сайдик напомнил, что 5 сентября исполняется пять лет Минским соглашениям, в связи с чем участники ТКГ подтвердили полную приверженность заключенным договоренностям.

Также спецпредставитель ОБСЕ поприветствовал встречу дипломатических советников «нормандского формата», состоявшуюся 2 сентября в Берлине.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы назначено на 18 сентября.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Мартин Сайдик Город: Минск

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