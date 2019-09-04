В пять раз! У белорусских подростков выросла заболеваемость артериальной гипертензией

За последние 10 лет заболеваемость артериальной гипертензией среди подростков увеличилась в пять раз, сообщила главный внештатный детский кардиоревматолог Министерства здравоохранения Ирина Чижевская 4 сентября на пресс-конференции в Минске.

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В настоящее время около тысячи детей в Беларуси страдают от повышенного кровяного давления. По словам Чижевской, это связано «с повышенной психоэмоциональной нагрузкой детей из-за того, что образовательные программы сложные, есть также дополнительные занятия».

«Возникновение гипертензии связано с метаболическим синдромом — избыточной массой тела и ожирением у детей», — сказала кардиолог.

По данным Минздрава, артериальная гипертензия — это наиболее часто встречающееся хроническое заболевание в стране, на котором основывается множество других заболеваний, приводящих к смерти.

Согласно нормам ВОЗ, нормальное кровяное давление у взрослых людей на уровне 120 мм ртутного столба на 80 мм. Кровяное давление считается повышенным или высоким, если систолическое кровяное давление равно или превышает 140 мм на 90 мм.

Помимо проблемы гипертензии Чижевская обратила внимание на другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Она также сообщила, что ежегодно около тысячи детей в Беларуси рождается с пороком сердца и это число остается стабильным на протяжении последних лет.

Из 35 тысяч детей, которые состоят на учете у детских кардиологов-ревматологов, врожденный порок сердца диагностирован у 25 тысяч, еще около пяти тысяч имеют различные виды нарушений сердечного ритма.

Также около двух тысяч детей имеют ревматические заболевания, а у 752 установлен диагноз «ювенильный ревматоидный артрит». Из них 108 человек получают генно-инженерную терапию, которая предотвращает инвалидизацию. Дети, принимающие такое лечение, могут вести обычный для своего возраста образ жизни, сказала медик.