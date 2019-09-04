Лукашенко создал Авиационную инспекцию

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Своим указом № 328 Александр Лукашенко создал новую специальную инспекцию. Она займется гражданской авиацией.

Как отмечается, государственное учреждение «Авиационная инспекция» будет подчиняться департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

В ее функции будет входить ряд полномочий по представлению Беларуси в рамках международных обязательств государства.

«Появление Авиационной инспекции позволит достичь необходимого уровня соответствия системы контроля государства за обеспечением безопасности полетов международным стандартам, а также усилить надзор за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью», — отмечает пресс-служба.


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Как сообщал БелаПАН, 22 августа правительство утвердило национальную программу по безопасности полетов гражданской авиации Республики Беларусь. Документом определяются основные положения национальной политики по управлению безопасностью полетами в области гражданской авиации, эффективному внедрению международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Программой определяются связанные с безопасностью полетов меры, охватывающие нормативные положения по выполнению безопасных полетов, которые касаются эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, деятельности аэропортов и технического обслуживания воздушных судов, предоставления услуг в других областях.
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Тэги: Авиационная инспекция гражданская авиация Персона: Александр Лукашенко

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