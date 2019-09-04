Ежегодно заболеваемость сахарным диабетом детей в Беларуси растет на 4-5%

В Беларуси ежегодно заболеваемость сахарным диабетом среди детей увеличивается на 4-5%, сообщила главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Анжелика Солнцева 4 сентября на пресс-конференции в Минске.

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Если в начале 2014 года на диспансерном учете состояли 1.688 детей с сахарным диабетом I типа, то теперь более 2.300 детей. Ежегодно в стране регистрируется 150-200 детей с впервые выявленным диабетом, сказала врач.

Увеличение заболеваемости, по ее словам, является общемировой тенденцией, и Беларусь не исключение. По данным Минздрава, 36% детей, у которых в 2018 году впервые выявили сахарный диабет, были в возрасте пяти-девяти лет.

По словам Солнцевой, современный подход к лечению диабета — переход с генно-инженерных на аналоговые инсулины, при применении которых уменьшается риск гипогликемических реакций, то есть резкого снижения уровня сахара в крови.

Более гибкий режим введения аналоговых инсулинов также позволяет детям вести обычный образ жизни, сказала Солнцева.

Планируется, что в 2020 году все дети в Беларуси с сахарным диабетом перейдут на аналоговые инсулины, лекарство будет предоставляться за средства бюджета.

В настоящее время этот вид инсулина принимает более половины детей (в столице почти 70%). Для сравнения: в 2018 году — 31% и 45% соответственно.

Специалист отметила, что в настоящее время за средства бюджета детям выдается три тест-полоски в день и «это большое достижение, выделяются большие деньги».

Между тем рекомендуемое количество измерения уровня сахара в мировой диабетологии — не менее пяти-шести полосок в день. Таким образом, сказала Солнцева, планируется увеличивать число предоставляемых детям тест-полосок.

Яна также остановилась на проблеме помповой инсулинотерапии, на которой в Беларуси находится 70 детей. Сейчас заканчивается процедура закупки еще 50 помп с расходными материалами, а в 2020 году предполагается приобрести 250. Помпа — это компактное устройство размером с пейджер. Инсулин поступает в тело человека через катетер, на конце которого укреплена канюля. Резервуар с лекарством (картридж) соединен с ними гибкими трубками. Использование помп улучшает качество жизни больных сахарным диабетом, сказала врач.

Для поддержки больных сахарным диабетом детей в Беларуси не только проходит дополнительное обучение врачей, работают школы для пациентов и их родителей, но и проводится работа в учреждениях образования. При этом специалист отметила, что дети с диабетом часто сталкиваются с непониманием в отношении своих потребностей со стороны работников детских садов и школ.