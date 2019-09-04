Саснович вышла в 1/2 финала парного разряда US Open — в матче за финал она сразится с Азаренко

/ Спорт
Просмотров: 200

Белорусско-словацкий дуэт Александра Саснович/Виктория Кужмова сыграет в 1/2 финала женского парного разряда Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале они переиграли канадско-китайскую пару Габриэла Дабровски/Сюй Ифань в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:3.

Интересно, что за выход в финал победительницам придется скрестить ракетки с белорусско-австралийским тандемом Виктория Азаренко/Эшли Барти, который также пробился в полуфинал.

Отметим, что также в полуфинале сыграет Арина Соболенко, выступающая с Элис Мертенс из Бельгии.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис US Open Персона: Александра Саснович Виктория Кужмова Габриэла Дабровски Сюй Ифань Город: Нью-Йорк

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание