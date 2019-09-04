Саснович вышла в 1/2 финала парного разряда US Open — в матче за финал она сразится с Азаренко

Белорусско-словацкий дуэт Александра Саснович/Виктория Кужмова сыграет в 1/2 финала женского парного разряда Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале они переиграли канадско-китайскую пару Габриэла Дабровски/Сюй Ифань в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:3.

Интересно, что за выход в финал победительницам придется скрестить ракетки с белорусско-австралийским тандемом Виктория Азаренко/Эшли Барти, который также пробился в полуфинал.

Отметим, что также в полуфинале сыграет Арина Соболенко, выступающая с Элис Мертенс из Бельгии.