НАТО знает, что Россия наш стратегический партнер, — Зась

Беларусь утверждает, что ее отношения с НАТО и западными соседями развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Станислав Зась по итогам встречи с Александром Лукашенко.

Как передает слова госсекретаря СТВ , Зась назвал прошедшие 31 августа переговоры в Варшаве полезными и поделился некоторыми подробностями. Он, в частности, подчеркнул, что встреча в Варшаве состоялась по инициативе зарубежных партнеров.

«Мы были приглашены на эту встречу и посчитали для себя полезным поучаствовать в ней. Там прошли и двусторонние переговоры с моими коллегами из Украины и Польши. Обсуждались актуальные вопросы обеспечения безопасности в восточноевропейском регионе и в мире в целом», — отметил Зась.

В частности, по его словам, шел разговор по договору о ракетах средней и меньшей дальности, о перспективах договора СНВ-3, обсуждались темы нераспространения ядерных материалов, трансграничной преступности, информационной безопасности.

В Варшаве затрагивалась и тема взаимоотношений Беларуси с НАТО.

«Наши партнеры прекрасно знают, что Россия — наш стратегический союзник и партнер. И наши взаимоотношения с блоком НАТО, с нашими соседями — они не в ущерб сотрудничеству с Россией. Тому свидетельство и то, что мы развиваем контакты и с нашими западными соседями, и с Российской Федерацией», — подчеркнул Зась.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске.

Вместо запланированных 45 минут Лукашенко и Болтон общались более двух с половиной часов. По окончании переговоров в расширенном составе они перешли в рабочий кабинет Лукашенко, где с глазу на глаз говорили более получаса. По итогам переговоров Болтон заявил, что на встрече не принято конкретных решений, но дискуссия важна для дальнейшей работы.

31 августа Болтон встретился с Засем в Варшаве. Во встрече также участвовали главы советов безопасности Польши и Украины.