КХЛ. «Динамо-Минск» потерпело очередное поражение
В Москве сегодня вечером хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение. На этот раз обидчиками «зубров» стали подопечные самого успешного тренера… сборной Беларуси Владимира Крикунова.
Во втором своем поединке нового сезона Континентальной хоккейной лиги минские динамовцы уступили — 2:3.
Белорусская команда первой открыла счет — Пулккинен (17:22). Во втором периоде москвичи в течение 26 секунд не просто сравняли счет, но и вышли вперед: Шипачев (23:11-бол.), Моисеев (23:37). В заключительной трети команды обменялись голами: Кулемин увеличил (40:32), а А.Костицын — сократил счет (50:42-бол.).
Далее «зубров» ждет еще две гостевые встречи:
- 6.09. – «Сочи»;
- 8.09. – «Спартак».
После этого минчане вернутся домой, где 12 сентября сразятся с «Сибирью».