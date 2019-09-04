КХЛ. «Динамо-Минск» потерпело очередное поражение

В Москве сегодня вечером хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение. На этот раз обидчиками «зубров» стали подопечные самого успешного тренера… сборной Беларуси Владимира Крикунова.

Фото ХК «Динамо-Москва»

Во втором своем поединке нового сезона Континентальной хоккейной лиги минские динамовцы уступили — 2:3.

Белорусская команда первой открыла счет — Пулккинен (17:22). Во втором периоде москвичи в течение 26 секунд не просто сравняли счет, но и вышли вперед: Шипачев (23:11-бол.), Моисеев (23:37). В заключительной трети команды обменялись голами: Кулемин увеличил (40:32), а А.Костицын — сократил счет (50:42-бол.).

Далее «зубров» ждет еще две гостевые встречи:

6.09. – «Сочи»;

8.09. – «Спартак».

После этого минчане вернутся домой, где 12 сентября сразятся с «Сибирью».