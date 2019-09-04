В Кобрине семья с маленьким ребенком отравилась грибами

Тихая охота принесла большие неприятности в семью из Кобрина.

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Как сообщается, накануне молодая семья отправилась за грибами. Собрав урожай лесных даров, молодые люди решили их съесть. Вот только вместо гастрономического удовольствия они получили большие проблемы. Среди собранных грибов оказалась бледная поганка.

С сильнейшим отравлением всю семью с маленьким ребенком госпитализировали.

Позже стало известно, что родители перепутали ядовитый гриб «зеленушкой», пишет kobrincity.by .

Специалисты предупреждают, для того, чтобы не отравиться грибами, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

1. Никогда не собирайте грибы, которые не знаешь;

2. Берите только губчатые грибы (белые, бабки, моховики и т.п.);

3. Принеся домой, тщательно проверьте каждый гриб;

4. Перед приготовлением блюд из грибов их необходимо тщательно промыть, а перед сушением обтереть влажной тканью;

5. Не употребляй сырые грибы;

6. Не давайте грибы маленьким детям.