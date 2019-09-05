Власти США оштрафовали Google и YouTube за сбор данных детей

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Федеральная торговая комиссия сообщила, что Google и YouTube выплатят рекордную сумму в 170 миллионов долларов за сбор персональных данных детей без согласия родителей.

Из этих денег 136 миллионов получит ФТК, а остальная сумма будет направлена генпрокурору Нью-Йорка, который также являлся стороной обвинения, указано на официальном сайте ФТК.

Сумма в 170 миллионов долларов стала рекордной с момента начала работы закона о запрете сбора персональных данных о детях без согласия родителей.
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Тэги: Google YouTube сбор данных безопасность в интернете

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