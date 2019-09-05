В Центральном ботаническом саду пройдет Фестиваль науки

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В Минске 7 сентября во второй раз состоится Фестиваль науки, рассказала заведующая сектором информационно-просветительской работы ЦБС НАН Елена Сокуренко.

Фестиваль традиционно пройдет на территории Центрального ботанического сада при всесторонней поддержке НАН Беларуси. Энтузиасты стремятся привлечь внимание к современным научным достижениям и популяризовать науку, зная, как это работает изнутри, передает minsknews.by.

Первый Фестиваль науки в 2018 году собрал более 7 тысяч гостей и 40 участников. Новое мероприятие организаторы стремятся сделать более масштабным.


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На фестивале будут работать четыре лекционные площадки. На первой участники проекта Eclab расскажут про эволюцию сообществ, развитие городского пространства и биотехнологии, а на «Трибуне ученого» представят серию лекций об электричестве и космосе. На второй — будет несколько коротких выступлений от TEDxYouth BSULyceum и блок лекций, связанных с химией. На третьей — известные в Минске проекты «Массаракш» и «Наука вне себя» расскажут гостям Фестиваля науки о новых технологиях в различных областях от генетики до упаковки продуктов питания. На четвертой площадке пройдут лекции, объединенные медицинской тематикой, здесь можно будет узнать про космическую медицину, прививки, стволовые клетки, а также поспорить с представителями фармацевтической компании NatiVita о крайностях здорового образа жизни и биохакинге.

Одной из самых масштабных площадок станет развлекательная зона фестиваля, она включает в себя научные шоу, экспозиции и мастер-классы от музеев науки: «Квантум», «Элементо», «ЭКСПИРИмЕНтуС» и проекта «Умный Минск».
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Тэги: фестиваль науки Центральный ботанический сад фестиваль наука Персона: Елена Сокуренко Город: Минск

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