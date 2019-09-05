Погранслужба Украины опровергла заявления Лукашенко о потоке оружия в Беларусь

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Спикер ведомства Андрей Демченко уточнил, что за восемь месяцев 2019 года на границе с Беларусью обнаружено 38 единиц оружия, из них 20 — на въезд в Украину.

«Мы неоднократно слышали за последние годы от белорусской стороны о якобы потоке оружия, в том числе контрабандным путем именно из Украины, однако подтверждения этим фактам мы не находили. Ни разу нас не информировали о случаях», — сказал Демченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Демченко, за восемь месяцев 2019 года на границе с Беларусью обнаружено 38 единиц оружия, из них 20 — на въезд в Украину, «то есть его пытались перевезти именно из Беларуси».

«Если они говорят об усилении мер пограничной безопасности, то они могут более тщательно проверять как граждан, так и транспортные средства, пересекающие границу», — предложил представитель ведомства.

Погранслужба выступила с заявлением, в котором подчеркивает, что «продолжает принимать меры, направленные на борьбу с незаконным перемещением оружия или иных запрещенных предметов через государственную границу».


Лукашенко утверждает, что наглухо закрыл границу с Украиной

«Такие мероприятия проводятся на всех участках границы, в том числе и на границе с Беларусью», — говорится в релизе. При этом на украинско-белорусской границе не фиксируется увеличение «количества попыток незаконного перемещения оружия».

«Всего с начала 2019 года на границе с Республикой Беларусь пограничники выявили почти 40 единиц оружия, что более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года… Среди выявленного лишь одна единица огнестрельного оружия», — отмечает служба.
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Тэги: Беларусь-Украина оружие Персона: Андрей Демченко Александр Лукашенко

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