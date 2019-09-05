Палата общин британского парламента нанесла премьеру-евроскептику два тяжелых удара

Парламентарии 4 сентября приняли закон, запрещающий «жесткий брексит» и отказалась проводить внеочередные выборы в удобный Борису Джонсону срок.

Большинство Палаты общин, состоящее из депутатов от всех опозиционных партий и большой группы проевропейски настроенных оппонентов Джонсона внутри его собственной Консервативной партии во всех трех чтениях за несколько часов приняло закон, который прямо предписывает премьер-министру в октябре попросить Евросоюз о новой отсрочке выхода Британии из ЕС — до 31 января 2020 года, сообщает Би-би-си .

За этот закон в третьем чтении проголосовали 327 депутатов, против — 299. Дальше он подлежит утверждению в Палате лордов.

Борис Джонсон намерен 31 октября при любых обстоятельствах вывести Британию из ЕС, даже если для этого придется резко разорвать связи с союзом. Правда, премьер заверяет, что хочет все же договориться об упорядоченном разводе с ЕС, но его позиция и позиция лидеров стран Евросоюза заставляют оппонентов Джонсона считать, что он ведет страну именно к «жесткому брекситу».

Сразу после того как Палата общин в среду вечером проголосовала за свой законопроект, Борис Джонсон, как и обещал ранее, официально предложил срочно провести внеочередные выборы. При этом премьер хотел бы провести выборы 15 октября, за два дня до саммита ЕС, на котором будет решаться вопрос о «брексите». Однако оппозиция, которая теперь уверенно контролирует положение, отказала Джонсону.

Оппозиционеры опасаются, в частности, что если выборы пройдут до 31 октября, то Джонсон может на них выиграть и тут же отменить решение просить об отсрочке, то есть все же довести дело до резкого разрыва с Евросоюзом.