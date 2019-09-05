День Молдовы пройдет в Верхнем городе 8 сентября

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Праздник молдавской культуры пройдет в центре Минска в ближайшее воскресенье с 12:00 до 17:00, сообщили в управлении культуры Мингорисполкома.


В Центральном ботаническом саду пройдет Фестиваль науки

На главной сцене у концертного зала «Верхний город» выступят артисты ансамбля «Плай», созданного при диаспоре, коллектива «Д.А.Т оркестр», лауреат международных фестивалей Игорь Левчук, инструменталист Сергей Шептунов и шоу барабанщиков «Перцы» и др.

Фестиваль не обойдется без дегустации: свою лучшую продукцию представят 17 ведущих винодельческих компаний Молдовы.
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Тэги: Беларусь-Молдова Верхний город фестиваль Город: Минск

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