День Молдовы пройдет в Верхнем городе 8 сентября

Праздник молдавской культуры пройдет в центре Минска в ближайшее воскресенье с 12:00 до 17:00, сообщили в управлении культуры Мингорисполкома.

На главной сцене у концертного зала «Верхний город» выступят артисты ансамбля «Плай», созданного при диаспоре, коллектива «Д.А.Т оркестр», лауреат международных фестивалей Игорь Левчук, инструменталист Сергей Шептунов и шоу барабанщиков «Перцы» и др.

Фестиваль не обойдется без дегустации: свою лучшую продукцию представят 17 ведущих винодельческих компаний Молдовы.