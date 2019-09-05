Олимпийскую медалистку нашли мертвой в горах Испании

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Тело лыжницы Бланки Фернандес Очоа нашли возле Мадрида. Последний раз ее видели живой за две недели до этого.

Фото: biografiasyvidas.com


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Дежурный офицер из гражданской полиции обнаружил тело спортсменки на Ла-Пеньоте, горе возле Серседильи, к северо-западу от испанской столицы, сообщает CNN. 56-летняя Фернандес Очоа была в последний раз замечена 23 августа в районе Аравака на окраине города.

В 1992 году Фернандес Очоа стала первой испанской женщиной, завоевавшей медаль на зимних Олимпийских играх, получив «бронзу» в слаломе во французском Альбервиле. Всего она участвовала в четырех зимних Олимпийских играх с 1980 по 1992 год.
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Тэги: зимние олимпийские игры Персона: Фернандес Очоа Город: Мадрид

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