Олимпийскую медалистку нашли мертвой в горах Испании

Тело лыжницы Бланки Фернандес Очоа нашли возле Мадрида. Последний раз ее видели живой за две недели до этого.

Фото: biografiasyvidas.com

Дежурный офицер из гражданской полиции обнаружил тело спортсменки на Ла-Пеньоте, горе возле Серседильи, к северо-западу от испанской столицы, сообщает CNN . 56-летняя Фернандес Очоа была в последний раз замечена 23 августа в районе Аравака на окраине города.

В 1992 году Фернандес Очоа стала первой испанской женщиной, завоевавшей медаль на зимних Олимпийских играх, получив «бронзу» в слаломе во французском Альбервиле. Всего она участвовала в четырех зимних Олимпийских играх с 1980 по 1992 год.