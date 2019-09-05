Президент Литвы пообещал поддерживать все усилия Беларуси по сохранению независимости

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Гитанас Науседа хотел бы, чтобы «длинная граница с Беларусью оставалась границей с Беларусью, а не с РФ».

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в штаб-квартире Альянса.

Отвечая на вопрос о том, какова должны быть позиция НАТО в отношении Беларуси, учитывая очень тесные отношения Беларуси с Россией, президент Литвы отметил, что диалог с соседями всегда лучше конфронтации. Поэтому Литва продолжит сотрудничать с нашей страной.


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«Я бы сказал, что у нас довольно короткая граница с Россией и очень длинная граница с Беларусью. Мне бы хотелось, чтобы эта граница оставалась границей с Беларусью, а не границей с Россией. Это означает, что мы будем поддерживать все усилия Беларуси по сохранению независимости государства. Вот почему я считаю, что диалог намного лучше, чем конфронтация», — сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью и сейчас идет по многим направлениям: экономика, культура, инвестиции.
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Тэги: Беларусь-Литва Беларусь-НАТО Персона: Гитанас Науседа

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