Министр образования прокомментировал переход на обязательное общее среднее образование

Переход на обязательное общее среднее образование не вызовет никаких трудностей, заявил в Минске министр образования Игорь Карпенко, комментируя изменения в кодекс «Об образовании».

По словам Карпенко, сейчас учащиеся после окончания 9-го класса обычно поступают в учреждения среднего специального или профессионально-технического образования, где также получают общее среднее образование.

«То есть структура обязательного общего среднего образования у нас фактически создана. Мы это зафиксировали в новой редакции кодекса "Об образовании" и будем реализовывать, — сказал министр. — Согласитесь, получив обязательное для всех базовое образование, подросток сегодня не может выйти в самостоятельную жизнь. Во-первых, еще возраст не позволяет, во-вторых, в силу возрастных ограничений, нехватки каких-то квалификационных характеристик он не может получить полноценную работу».

Поэтому, пояснил Карпенко, идет речь о переходе на обязательное общее среднее образование. Для этого, по его мнению, «никаких усилий не потребуется». «Оно уже практически начало реализовываться, а мы де-юре утвердим то, что существует де-факто», — подчеркнул чиновник.