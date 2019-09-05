Лукашенко поблагодарил милицию за оперативное раскрытие дела об ограблении ювелирного магазина в Минске

Президент принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева и поинтересовался первыми впечатлениями министра на этом посту после недавнего назначения, его оценками ситуации с преступностью.

Фото: president.gov.by

По сообщению пресс-службы президента, Александр Лукашенко поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие громкого уголовного дела — ограбления ювелирного магазина в Минске.

«На вызов вы достойно ответили, — сказал он. — Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу. За тот профессионализм, который они проявили. Из разных источников мне докладывали о деталях раскрытия этого дела. Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили».

Двое неизвестных вошли 17 августа в торговый зал магазина «Яхонт», распылили перцовый газ, на руки одного из продавцов надели наручники, на руки второго — пластиковый хомут. Преступники забрали преимущественно золотые ювелирные изделия и скрылись.