Оппозиция создала оргкомитет по подготовке празднования Дня Воли в Минске в 2020 году

Оргкомитет сформировали лидеры правоцентристской коалиции и Белорусской социал-демократической партии (Грамада), сообщил руководитель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

В состав оргкомитета помимо Губаревича вошли исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов. Эти же политики занимались организацией празднования Дня Воли в текущем году — 24 марта в столичном Киевском сквере.

«Мы подчеркиваем, что заинтересованы в расширении состава оргкомитета за счет других представителей политических и общественных организаций, кто разделяет нашу концепцию. День Воли — это национальный праздник, показывающий, что история государственности современной Беларуси начинается не с 1991-го и не 1994 года, а насчитывает уже более 100 лет» — заявил Губаревич.

«Наш формат празднования объединяет два фактора — праздничный и политический. Мы считаем, что это хорошо удалось в прошлый раз. Есть составляющая праздника, потому что мы планируем организовать концерт, но не забываем и политический концепт. Все еще остаются угрозы независимости, и это повод об этом заявлять и привлекать внимание к действиям властей, которые независимость ослабляют», — сказал Губаревич.

По его словам, оргкомитет создан более чем за полгода до празднования из-за большого объема работы. Организаторы планируют 22 марта 2020 года, в воскресенье, провести концерт-митинг в столице, 23 марта — возложить цветы к памятному знаку премьер-министру БНР Антону Луцкевичу. 24 марта запланированы локальные мероприятия в офисах организаций, а 25 марта — квест «Где мой автозак».

Губаревич добавил, что оргкомитет намерен провести переговоры с властями, чтобы мероприятие прошло на площадке у оперного театра, где отпраздновали Дня Воли в 2018 году.