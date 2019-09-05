Дефицита не будет: чиновники обещают завалить белорусов луком

Ситуация с дефицитом лука в Беларуси не повторится в очередной межсезонный период, заверяет Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

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Как заявила 5 сентября на пресс-конференции в Минске заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, репчатого лука и лука-севка будет достаточно, в том числе в межсезонье.

Она напомнила о «некоторых проблемах с луком весной текущего года». По словам чиновницы, эти «вопросы обсуждались, чтобы в дальнейшем они не возникали».

«Репчатый лук в Беларуси в промышленных масштабах выращивается более полутора десятков лет. Освоены современные технологии его выращивания из семян в однолетней культуре. Производство репчатого лука во всех категориях хозяйств ежегодно составляет около 200 тысяч тонн. Около 40-60 тысяч в зависимости от года выращивается в сельхозорганизациях, крестьянских фермерских хозяйствах. Из этих объемов осуществляется закладки в стабилизационные фонды, хранилища, при необходимости поставляется на экспорт», — отметила специалист.

По ее информации, в текущем году планируется собрать 37 тысяч тонн, что позволит заложить в стабилизационные фонды репчатый лук на межсезонный период 2019-2020 годов.

Она заметила, что население репчатый лук выращивает в основном из лука-севка. Общая потребность в луке-севке составляет 2,4-2,8 тыс. т. В Беларуси его производится около 230 тонн, «потому что это трудоемкая культура». Основной объем ввозится из-за рубежа торговыми коммерческими структурами, в том числе ОАО «Минсксортсемовощ», которое завозит 750 тонн лука-севка.

«По их информации, урожайность в этом году не вызывает никаких опасений. У них заключены договоры. Первый транш лука-севка завезен под текущую реализацию, продажа уже ведется в магазинах системы «Минсксортсемовощ» по цене 4,5-6 рублей за 1 кг в зависимости от сорта. Второй транш они планируют завезти под весенний сев, то есть в начале 2020 года», — сообщила Карбанович.

«Ситуация по острой нехватке лука-севка по стране не носила систематический характер, и в последние 20 лет не возникала. Урожайность лука-севка в Голландии, западных странах, из которых мы ввозим, хорошая, потому не должно возникнуть никаких проблемных ситуаций», — подчеркнула представитель Минсельхозпрода.