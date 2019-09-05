Телеканал «Беларусь 2» впервые представит четыре популярных развлекательных реалити-шоу

На следующей неделе на телеканале «Беларусь 2» состоится премьера сразу четырех популярных телепроектов в формате реалити-шоу — «Богиня шопинга. Блестящее возвращение», «Любовь на выживание», «Шерлоки» и «Король десертов».

Фото 1plus1.ua

10 сентября в 13:55 зрители смогут увидеть первый выпуск одного из самых любимых украинских телепроектов о моде и стиле — «Богиня шопинга. Блестящее возвращение» с известным ведущим Леонидом Мартынчиком. Участницы шоу будут тратить определенную сумму денег в магазинах и подбирать fashion-образы. Титул «Богиня шопинга» и материальный приз получит девушка, образ которой завоюет наивысший балл.

11 сентября в 21:15 начинается показ экстремально-романтического шоу «Любовь на выживание» с ведущим Даниэлем Салемом. Участники проекта — влюбленные пары проходят серию сложных заданий в экзотических странах, таких, как Таиланд или Индонезия. Победителей, выдержавших все испытания, ждет крупный денежный приз.

13 сентября в 10:05 состоится премьера российского детективного шоу, проекта телеканала ТВ-3 — «Шерлоки». Участники проекта — медийные персоны, представляющие различных персонажей в рамках детективной истории.

14 сентября в 13:20 стартует известное украинское кулинарное шоу «Король десертов», герои которого будут бороться за звание лучшего кондитера.