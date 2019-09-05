На трассе М-1 под Борисовом столкнулись два грузовика

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, произошло сегодня утром в Борисовском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, на 437-м километре трассы М-1 Брест — Минск — граница РФ (недалеко от деревни Большая Ухолода) произошло столкновение фуры «МАН» и фургона «Форд-Транзит».

Прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали водителя малогабаритного грузовика. После осмотра медиков он от госпитализации отказался. А вот его пассажирке потребуется лечение в стационаре — у нее травмы и повреждения разной степени тяжести.