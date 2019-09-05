Под Саратовом разбился военный вертолет Ми-8

Министерство обороны РФ прокомментировало авиакатастрофу, в которую попал военный вертолет Ми-8.

Происшествие произошло сегодня утром недалеко от поселка Сокол, что рядом с Саратовом. Как сообщается, буквально сразу после взлета машина попыталась совершить жесткую посадку, однако ударился о землю и загорелась.

В Минобороны отметили, что причиной крушения могло стать «разрушение одной из стоек шасси».

К счастью в авиакатастрофе никто не пострадал — члены экипажа во время покинули вертолет.