Под Саратовом разбился военный вертолет Ми-8

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Министерство обороны РФ прокомментировало авиакатастрофу, в которую попал военный вертолет Ми-8.

Происшествие произошло сегодня утром недалеко от поселка Сокол, что рядом с Саратовом. Как сообщается, буквально сразу после взлета машина попыталась совершить жесткую посадку, однако ударился о землю и загорелась.

В Минобороны отметили, что причиной крушения могло стать «разрушение одной из стоек шасси».

К счастью в авиакатастрофе никто не пострадал — члены экипажа во время покинули вертолет.
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Тэги: авиакатастрофа ВВС России авария вертолета Город: Саратов

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