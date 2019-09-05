Минск вошел в мировой рейтинг туристической привлекательности от Mastercard

Столица Беларуси заняла 160-е место в глобальном рейтинге популярности туристических направлений Mastercard Global Destination Cities Index (GDCI).

В 2018 году столицу Беларуси посетили 600 тысяч иностранцев, которые в среднем приезжали на два дня и в сутки тратили по 54 доллара. Общий объем расходов иностранных гостей белорусской столицы за год составил около 77 млн долларов. Чаще всего в Минск приезжают из России, Литвы и Польши.

Рейтинг Mastercard ранжирует 200 городов мира, анализируя общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств. По данным GDCI, с 2009 года во всем мире число иностранных туристов выросло на 76%. Согласно исследованиям, растет количество международных путешествий в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, уже в четвертый раз рейтинг возглавляет Бангкок — туда в 2018 году отправились более 22 млн иностранных туристов.

Париж и Лондон поменялись местами и заняли вторую и третью строчки соответственно. Оба города посетили свыше 19 млн путешественников. Во всех городах, входящих в топ-10, в 2018 году число приезжающих иностранных туристов увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Исключение составил Лондон — количество приезжающих из-за рубежа уменьшилось на 4%.

Прогноз на 2019 год предполагает рост туризма по всем направлениям, при этом самый большой приток туристов ожидается в Токио.

Если смотреть на рейтинг городов по объему расходов путешественников, то на первом месте находится Дубай — там туристы тратят в среднем 553 доллара в день. Мекка вошла в топ-10 в прошлом году и осталась на втором месте второй год подряд. Завершает тройку лидеров все тот же Бангкок.