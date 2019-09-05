Путин: мы с Киевом вышли на финишную прямую в вопросе обмена пленными

В ходе сегодняшнего пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что российская и украинская стороны вышли на финишную прямую в вопросе обмена пленными.

Фото пресс-службы Кремля

По словам президента РФ, обмен будет «достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации».

Он подчеркнул, что стороны подошли «к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями».

Путин не сомневается, что в перспективе Россию и Украину ждет «полная нормализация в отношениях, потому что мы — две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил».