Путин: мы с Киевом вышли на финишную прямую в вопросе обмена пленными

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В ходе сегодняшнего пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что российская и украинская стороны вышли на финишную прямую в вопросе обмена пленными.

Фото пресс-службы Кремля

По словам президента РФ, обмен будет «достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации».

Он подчеркнул, что стороны подошли «к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями».

Путин не сомневается, что в перспективе Россию и Украину ждет «полная нормализация в отношениях, потому что мы — две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил».

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Россия-Украина обмен пленными ситуация на юго-востоке Украины Персона: Владимир Путин

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