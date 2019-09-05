Организаторы Дня Воли пытаются «отбить» у милиции тысячи рублей

Организаторы празднования Дня Воли, прошедшего 24 марта 2019 года в Минске, пытаются отсудить у столичной милиции деньги.

Как сообщил БелаПАН руководитель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, организаторы прошедшего Дня Воли подали апелляционную жалобу в Минский горсуд на решение суда Московского района по иску ГУВД Мингорисполкома.

Подавшие жалобу Игорь Борисов, Ольга Ковалькова, Юрий Губаревич и Николай Козлов требуют отменить решение суда Московского района о взыскании с них 8.013 рублей и вынести новое решение по существу спора о расторжении договора с ГУВД Мингорисполкома.

В жалобе отмечается, что при рассмотрении дела не была дана оценка доводам организаторов празднования в Киевском сквере о том, что сотрудники милиции некачественно оказали услуги по охране общественного порядка.

Также в жалобе упомянуто, что все четыре организатора уже были оштрафованы судом Центрального района Минска на 765 рублей каждый за неоплату услуг милиции, вопреки процедуре, указанной в постановлении Совета министров № 49 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка».

«Есть подозрения в политизированности этого процесса. Когда в мотивировочную часть не берутся показания свидетеля, это тоже подтверждает политическую мотивацию. Мы надеемся, что здравый смысл когда-нибудь победит», — сказал Борисов в комментарии БелаПАН.

Суд Московского района столицы на заседании 1 августа в полной мере удовлетворил исковые требования ГУВД Мингорисполкома к организаторам празднования Дня Воли 24 марта в Киевском сквере. Решение вынесла судья Ольга Гусакова.

Милиция требовала взыскать 6.375 рублей за превышение количества участников, плату за пользование чужими средствами и пеню. Общая сумма исковых требований составила 8.013 рублей, к ним добавились судебные расходы в 400 рублей. Ответчиками по иску выступили заявители акции по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов и Игорь Борисов.

11 июня организаторы Дня Воли подали иск в суд Московского района столицы с требованием расторгнуть с ГУВД Мингорисполкома договор на оказание услуг по охране правопорядка во время митинга 24 марта. Причиной стало задержание Дашкевича и Рымашевского людьми в штатском. Истцы не смогли добиться от сотрудников ГУВД объяснения причин их действий, а также контактов силовика, который отвечал за безопасность мероприятия. Кроме того, организаторы расценивали как нарушение договора с милицией запрет покидать мероприятие с бело-красно-белыми флагами под угрозой задержания.

Согласно положению о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, которое было утверждено правительством в январе 2019 года, урегулирование разногласий между организатором массового мероприятия и органами внутренних дел «осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров путем проведения переговоров или в судебном порядке». Положение неоднократно критиковалось политиками и правозащитниками.