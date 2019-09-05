В Беларуси создан Республиканский центр психологической помощи

5 сентября при Белорусском государственном педагогическом университете открылся Республиканский центр психологической помощи (РЦПП). Сотрудники учреждения будут оказывать квалифицированную психологическую помощь, в том числе анонимно, учащимся и студентам, родителям и педагогическим работникам, оказавшимся в кризисной ситуации.

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В штате центра работает 10 психологов. Обратиться к специалистам можно будет как очно, так и по телефону. В октябре планируется запустить сайт РЦПП с возможностью онлайн-консультаций. Появится и круглосуточная телефонная линия. В перспективе на базе центра в Беларуси откроется сеть подобных учреждений, сообщает БелаПАН.

Помимо этого, центр будет разрабатывать методические пособия, практикумы, рекомендации по созданию и поддержанию безопасной образовательной среды для сотрудников образовательных учреждений.

Также работники учреждения займутся научными исследованиями в области кризисной психологии и обучением, подготовкой, дополнительным образованием психологов, учителей и социальных педагогов в области оказания психологической помощи и раннего определения кризисных ситуаций.