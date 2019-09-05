5 сентября стартовал официальный прием заявок на «Оскар» от Беларуси

9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения «Оскара» за 2019 год. Прием заявок от белорусских режиссеров будет продолжаться до 17 сентября, сообщили TUT. BY в белорусском комитете премии.

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Чтобы попасть в номинацию, картина должна соответствовать определенным параметрам. Фильм должен быть полнометражным игровым, документальным или анимационным, длительностью не менее 40 минут и снятым за пределами США.

Основной язык не может быть английским: преимущество отдается белорусскому и (или) русскому языкам. Также картина должна быть выпущена в коммерческий прокат в период с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года, прокатный период — не менее 7 дней подряд.

До старта первого проката фильм может участвовать в кинофестивалях. Однако трансляция номинанта на ТВ, в интернете, на авиалиниях, а также выпуск DVD запрещены.

В период приема заявок белорусский оскаровский комитет будет проводить консультации для кинематографистов по представлению фильмов для рассмотрения. Заявки на участие принимаются с 5 по 17 сентября по электронной почте: belarusoscar@gmail.com .

В 2018 году в лонг-лист премии от Беларуси подавался фильм «Хрусталь» Дарьи Жук.