Лукашенко озаботился разрушенными замками

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Александр Лукашенко своим распоряжением выделил деньги «для реализации шести культурных проектов», сообщает пресс-служба президента.

Будет профинансировано восстановление родовой усадьбы Наполеона Орды в урочище Красный Двор Ивановского района Брестской области, создание экспозиции Музея белорусской малеванки на базе историко-культурного музея-заповедника «Заславль».

Предусмотрены деньги на консервацию костела в Мстиславле, консервацию и фрагментарную реставрацию замка в Гольшанах, реставрацию часовни-захоронения князей Паскевичей в Гомеле и отслоенной живописи XVIII—XIX столетий Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.

«Осуществление этих проектов будет содействовать сохранению памятников архитектуры и истории Беларуси на долгосрочный период, расширению их туристического потенциала», — говорится в сообщении.
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Тэги: историко-культурное наследие Замки Беларуси Персона: Александр Лукашенко

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