Белорусы отправились в Турцию хвастаться своими продуктами

Белорусские производители продуктов питания впервые участвуют в крупной специализированной выставке в Турции.

Как сообщили БелаПАН в УП «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, экспозиция Belarus. The Taste of Nature начала работу 4 сентября на международной выставке продуктов питания, напитков и технологий пищевой промышленности CNR FOOD ISTANBUL в Стамбуле.

Кондитерские, хлебобулочные, крупяные и макаронные изделия демонстрируют ОАО «Красный пищевик» и ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов».

В рамках выставки руководители белорусских компаний наряду с представителями бизнеса из Бангладеш, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Ирака и других стран приняли участие в мероприятии по налаживанию деловых связей. 6 сентября запланировано посещение одного из крупнейших предприятий в Турции по производству ингредиентов для хлебопекарной и мукомольной промышленности.

Экспозиция Belarus. The Taste of Nature организована выставочным унитарным предприятием «Белинтерэкспо» БелТПП при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, посольства Беларуси в Турции.

Выставка CNR FOOD ISTANBUL проходит с 4 по 7 сентября. На ней представлено более 2.000 брендов из 18 стран, в числе которых Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Испания, Италия, Китай, Туркменистан, Узбекистан. Ожидается, что выставку посетят более 50.000 человек.