Глава МВД: любая жалоба на милицию не останется без рассмотрения

Новый министр внутренних дел обещает, что в Беларуси усиливается работа с обращениями граждан и реагирование на критические публикации в СМИ.

Как заявил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев 5 сентября после своего доклада главе государства. Фрагменты его комментария были показаны в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Усилена работа по качеству реагирования на обращения граждан. То, что говорили в Администрации президента, — 25% всех обращений касаются правоохранительных органов, их качества работы. Будем более тщательно, детально разбираться с каждым заявлением, чтобы не получилось так, что граждане обращаются к нам, а мы им даем стандартные ответы или отписки. Будем разбираться в каждом случае, в чем сотрудники органов внутренних дел нарушили права граждан, возможно, вели себя не совсем корректно, несдержанно. И будем давать таким случаям принципиальную оценку, чтобы те, кто обращается к нам, убедились, что они услышаны, что мы не глухие и реагируем», — сказал глава МВД.

Также, по словам Караева, его ведомство будет более пристально следить за публикациями о работе милиции в средствах массовой информации.

«В том числе в интернете, в том числе в независимых, оппозиционных СМИ. Ведь они тоже откуда-то эти материалы берут, и не всегда они придуманы, клевета, где-то основания есть. Чтобы не было безнаказанности и вседозволенности у тех, кто от имени власти может обладать какими-то привилегиями, как им кажется. Нет, все должны четко, как военные люди, как люди в погонах, выполнять свои обязанности прежде всего и помнить, что служат народу, гражданину, обществу, защищают его права», — подытожил министр.