Инвестор задумался о выделении денег Беларуси

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может профинансировать реконструкцию участка трассы М1/Е30 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Такая возможность обсуждалась в ходе встречи министра финансов Беларуси Максима Ермоловича с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем.

«Рассмотрены дальнейшие перспективы сотрудничества, среди которых: развитие инфраструктуры индустриального парка «Великий камень», реконструкция участка трассы М1/Е30 Брест — Минск — граница Российской Федерации, реализация с участием белорусских банков проектов в производственном секторе экономики», — сообщает пресс-служба Минфина.

На встрече в Минфине стороны обсудили текущий ход сотрудничества. В частности, руководитель АБИИ с удовлетворением отметил ход подготовки пилотного и достаточно важного для республики проекта по реконструкции участка автомобильной дороги Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации.

Обсуждая текущую макроэкономическую ситуацию в Республике Беларусь, которую президент АБИИ охарактеризовал как стабильную, стороны отдельно остановились на вопросах бюджета, государственного долга и взаимодействия с международными финансовыми организациями.

Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций во главе с Цзинь Лицюнем находится с визитом в Беларуси 2—5 сентября. 17 января 2019 года Беларусь стала полноправным членом АБИИ и, исходя из ключевых целей банка, в качестве первого направления инвестиций предложила реализовать проект в транспортном секторе.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был основан в октябре 2014 года. Своей ключевой целью он называет преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития не только в Азии, но и за ее пределами. Уставный капитал банка составляет 100 млрд долларов. На текущий момент банк насчитывает около 70 полноправных членов.