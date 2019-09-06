Азаренко и Соболенко могут встретиться в финале парного разряда US Open

В главном поединке женского парного разряда Открытого чемпионата США по теннису могут сыграть друг против друга две белоруски -- Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Фото из официального твиттера US Open

Напомним, именно они выясняли отношения между собой в первом круге одиночного разряда. Тогда победительницей вышла Арина.

Виктория Азаренко (26-е место в парном рейтинге) и австралийка Эшли Барти (9; вторая ракетка мира в одиночном разряде) этой ночью не оставили шансов (6:0, 6:1) белорусско-словацкой паре Александра Саснович (113)/Виктория Кужмова (Словакии, 52).

В решающем матче белорусско-австралийская пара встретится с победительницами полуфинала Арина Соболенко (Беларусь, 15) / Элизе Мертенс (Бельгия, 7) — Кэролайн Доулхайд (США, 114) / Ваня Кинг (США, 198). Соболенко и Мертенс «посеяны» под четвертым номером.

До нынешнего сезона наивысшим достижением Азаренко в парном разряде US Open был выход во второй круг (2009, 2018), Соболенко — в третий (2018). Саснович участвовала в прошлогоднем турнире и проиграла в первом раунде.