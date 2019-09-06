Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

В пятницу, шестого сентября, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).

Фото pixabay.com

По прогнозу Белгидромета, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (только в некоторых северных районах пройдут дожди).

Утром местами сгустится туман.

Ветер южный с переходом на северо-западный слабый до умеренного. Максимально в середине дня воздух прогреется до +24°С.

В столице осадков не прогнозируется. В течение дня столбик термометра покажет: