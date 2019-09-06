Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
В пятницу, шестого сентября, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).
По прогнозу Белгидромета, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (только в некоторых северных районах пройдут дожди).
Утром местами сгустится туман.
Ветер южный с переходом на северо-западный слабый до умеренного. Максимально в середине дня воздух прогреется до +24°С.
В столице осадков не прогнозируется. В течение дня столбик термометра покажет:
- утром +13..+15°С;
- днем +20..+22°С;
- вечером +16..+18°С.