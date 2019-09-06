Число жертв урагана «Дориан» продолжает расти

В США продолжает бушевать ураган «Дориан». В четверг он прошелся по Среднеатлантическому побережью. Как сообщается, стихия принесла с собой ливни и сильные ветра (штормовые волны в высоту достигали двух метров).

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В настоящее время, как отметили в Национальном центре по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри урагана достигает 175 км/ч.

Ожидается, что к выходным ураган несколько ослабнет и может достичь северо-восточного побережья США и провинции Новая Шотландия в Канаде.