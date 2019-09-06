Число жертв урагана «Дориан» продолжает расти

/ Мир
Просмотров: 128

В США продолжает бушевать ураган «Дориан». В четверг он прошелся по Среднеатлантическому побережью. Как сообщается, стихия принесла с собой ливни и сильные ветра (штормовые волны в высоту достигали двух метров).

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В настоящее время, как отметили в Национальном центре по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри урагана достигает 175 км/ч.

Ожидается, что к выходным ураган несколько ослабнет и может достичь северо-восточного побережья США и провинции Новая Шотландия в Канаде.

На данный момент известно, что число погибших выросло до 30 человек, пишет ГА.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США ураган Дориан

Другие материалы на эту тему:

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Трамп идет по стопам Лукашенко

Трамп идет по стопам Лукашенко