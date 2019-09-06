Квалификация Евро-2020. Букмекеры назвали фаворита матча Эстония — Беларусь

Сегодня в Таллинне на стадионе «Ле Кок» пройдет отборочный матч к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

В гости к прибалтам пожаловали белорусы.

В этом отборочном цикле наши футболисты потерпели четыре поражения:

0:4 — в Роттердаме от Голландии;

1:2 — в Белфасте от Северной Ирландии;

0:2 — в Борисове от Германии;

0:1 — в Борисове от Северной Ирландии.

Турнирное положение квартета С на данный момент следующее:

Северная Ирландия 12 очков (4 матча, разница мячей 7‑2); Германия 9 (3, 13‑2); Голландия 3 (2, 6‑3); Беларусь 0 (4, 1‑9); Эстония 0 (3, 1‑12).

В предстоящим поединке букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: