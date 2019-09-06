Квалификация Евро-2020. Букмекеры назвали фаворита матча Эстония — Беларусь

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Сегодня в Таллинне на стадионе «Ле Кок» пройдет отборочный матч к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

В гости к прибалтам пожаловали белорусы.

В этом отборочном цикле наши футболисты потерпели четыре поражения:

  • 0:4 — в Роттердаме от Голландии;
  • 1:2 — в Белфасте от Северной Ирландии;
  • 0:2 — в Борисове от Германии;
  • 0:1 — в Борисове от Северной Ирландии.

Турнирное положение квартета С на данный момент следующее:

  1. Северная Ирландия 12 очков (4 матча, разница мячей 7‑2);
  2. Германия 9 (3, 13‑2);
  3. Голландия 3 (2, 6‑3);
  4. Беларусь 0 (4, 1‑9);
  5. Эстония 0 (3, 1‑12).

В предстоящим поединке букмекеры отдают небольшое преимущество гостям:

  • победа Эстонии — 3.15-3.20;
  • ничья — 3.00-3.05;
  • победа Беларуси — 2.50-2.65.

Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: футбол-сборная Евро-2020 Город: Таллинн

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