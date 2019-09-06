Квалификация Евро-2020. Букмекеры назвали фаворита матча Эстония — Беларусь
Сегодня в Таллинне на стадионе «Ле Кок» пройдет отборочный матч к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
В гости к прибалтам пожаловали белорусы.
В этом отборочном цикле наши футболисты потерпели четыре поражения:
- 0:4 — в Роттердаме от Голландии;
- 1:2 — в Белфасте от Северной Ирландии;
- 0:2 — в Борисове от Германии;
- 0:1 — в Борисове от Северной Ирландии.
Турнирное положение квартета С на данный момент следующее:
- Северная Ирландия 12 очков (4 матча, разница мячей 7‑2);
- Германия 9 (3, 13‑2);
- Голландия 3 (2, 6‑3);
- Беларусь 0 (4, 1‑9);
- Эстония 0 (3, 1‑12).
В предстоящим поединке букмекеры отдают небольшое преимущество гостям:
- победа Эстонии — 3.15-3.20;
- ничья — 3.00-3.05;
- победа Беларуси — 2.50-2.65.