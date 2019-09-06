На одного диктатора стало меньше: умер Роберт Мугабе

В мире на одного диктатора стало меньше. Сегодня стало известно о смерти Роберта Мугабе, сообщает euronews.com .

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Мугабе правил Зимбабве 37 лет (1980-2017).

В ноябре 2017 года в этой стране произошел военный переворот. Силовики захватили дворец президента страны, Мугабе и его жену Грейс. После этого президент отрекся от власти.

Новым главой государства стал Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе уволил незадолго до переворота за проявление «признаков нелояльности».