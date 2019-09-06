Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Два многоцелевых истребителя Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью. Происшествие случилось во время тренировочных полетов.
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Отмечается, что, несмотря воздушную аварию, оба самолета благополучно приземлись. У истребителей серьезные повреждения: у одного — повреждена кабина, двигатель и фюзеляж; у другого — оторвана законцовка крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
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