Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Два многоцелевых истребителя Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью. Происшествие случилось во время тренировочных полетов.

Как сообщил РЕН ТВ источник телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Отмечается, что, несмотря воздушную аварию, оба самолета благополучно приземлись. У истребителей серьезные повреждения: у одного — повреждена кабина, двигатель и фюзеляж; у другого — оторвана законцовка крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Как сообщалось вчера, под Саратовом разбился военный вертолет Ми-8.