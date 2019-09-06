Белорусско-российское сотрудничество развивается позитивно, по восходящей, — Петришенко

По мнению вице-премьера белорусского правительства Игоря Петришенко (ранее был послом Беларуси в РФ), сотрудничество в рамках Союзного государства «развивается позитивно, по восходящей».

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Как отметил чиновник на встрече пятого сентября в Минске с послом РФ в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, в договорной базе СГ примерно 330 соглашений, которые касаются взаимодействия в экономике, науке, технологиях, культуре, молодежной политике.

«Они дают свой положительный эффект для каждого региона», — приводит слова вице-премьера пресс-служба Совмина. Он заверил, что Беларусь готова и дальше, «не снижая темпа, работать по всем направлениям».

«Продуктивным и качественным форматом для белорусско-российских отношений, цементирующим элементом межрегионального сотрудничества» вице-премьер назвал регулярный обмен визитами.

Руководителей российских регионов всегда принимает президент Беларуси. Ожидается, что в ближайшее время страну посетит делегация Татарстана.

Петришенко отметил, что традицией стало проведение форумов регионов с участием глав двух государств. В 2019 году он прошел в Санкт-Петербурге, где президенты поставили задачи по развитию сотрудничества по всем направлениям, подготовке необходимых документов, напомнил замглавы правительства.

Что касается развития гуманитарного сотрудничества, то в сентябре-октябре в Беларуси пройдут Дни духовной культуры России. Запланирован форум, посвященный исторической, культурной и духовной общности российского и белорусского народов, во время которого пройдут тематические круглые столы. Различные мероприятия запланированы также в Гомеле, Могилеве, Солигорске и Витебске.

Как отметил вице-премьер, плодотворно развивается сотрудничество двух стран по всем направлениям музейного дела. Ведущие музеи Беларуси заключили договоры и соглашения о сотрудничестве с российскими.

Специалисты из РФ регулярно принимают участие в форумах, конференциях, круглых столах по музейной проблематике, которые проводятся в Беларуси.

В свою очередь Дмитрий Мезенцев отметил развитие взаимодействия двух стран на международных площадках, в частности в ШОС. В этой организации Беларусь имеет статус наблюдателя. Он был предоставлен в 2015 году во время саммита в Уфе.

Посол подчеркнул, что в лице Беларуси ШОС приобрела очень надежного, авторитетного партнера.