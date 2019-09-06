Мамаев и Кокорин выйдут на свободу по УДО

Экс-футболисты национальной сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин по решению суда освобождены условно-досрочно.

Выездное заседание прошло сегодня утром в исправительной колонии №4, где находятся футболисты.

Как отмечается, положительные характеристики суду были предоставлены от Федеральной системы исполнения наказания и администрации ИК.

На свободе Мамаев и Кокорин окажутся примерно через десять дней, сообщает 360tv.ru .

О деле Мамаева-Кокорина подробнее здесь.