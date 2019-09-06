Мамаев и Кокорин выйдут на свободу по УДО
Экс-футболисты национальной сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин по решению суда освобождены условно-досрочно.
Выездное заседание прошло сегодня утром в исправительной колонии №4, где находятся футболисты.
Как отмечается, положительные характеристики суду были предоставлены от Федеральной системы исполнения наказания и администрации ИК.
На свободе Мамаев и Кокорин окажутся примерно через десять дней, сообщает
О деле Мамаева-Кокорина подробнее здесь.