Электромобили не самоцель, главное — экономическая целесообразность, — Румас

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Глава белорусского правительства Сергей Румас во время посещения Национальной академии наук поручил просчитать экономическую составляющую использования белорусских электромобилей.

По информации пресс-службы Совмина, 19 ведущих организаций НАНБ представили около 100 новых научно-технических и инновационных разработок и технологий.


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Так, Объединенный институт машиностроения НАНБ продемонстрировал экспериментальный образец электромобиля Geely SC7, который предназначен для использования в качестве внутригородского индивидуального транспорта, автомобилей служб такси и каршеринга. Максимальный пробег после зарядки составляет 100 км, но поставлена задача увеличить его до 500 км.

Премьер-министру также показали экспериментальный образец коммерческого электромобиля (базовый машинокомплект — Joylong EF5), который предназначен для использования в качестве служебного транспорта и автомобилей такси и может перевозить пять-семь пассажиров на расстояние до 300 км. У него есть система быстрой зарядки.

По словам разработчиков, минивэн окупает себя за три года эксплуатации. Компонентная база силовой установки электромобилей разработана и изготовлена в Беларуси. Сейчас специалисты института занимаются разработкой грузового электромобиля, сообщает пресс-служба.

«Конечно, мы заинтересованы, чтобы было больше производств и устройств, которые потребляют значительное количество электроэнергии, но это не самоцель, главное — экономическая целесообразность всего процесса», — подчеркнул Румас.

Премьер-министру показали линейку малого белорусского электротранспорта — электровелосипеды, электроскутеры, электромотоциклы. Планируется в перспективе наладить систему их проката в ботаническом саду и на особо охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба.

Ученые презентовали малогабаритную коммунальную машину, предназначенную для механизированного сметания и уборки мусора на дворовых территориях, очистки тротуаров и проездов от снега и распределения твердых противогололедных материалов.


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Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАНБ представил беспилотники «Буревестник», «Бусел М40» и «Бусел М50», а также беспилотный летательный аппарат на базе дирижабля. Они предназначены для видеомониторинга местности, сопровождения подвижных объектов с возможностью определения их координат и передачи по радиоканалу полученной видеоинформации на наземный пункт управления и другим удаленным потребителям, сообщает пресс-служба правительства.

Румаса проинформировали, что помимо разработок для МЧС НПЦ работает также над проектами для Министерства обороны — ударными дронами. В планах центра разработка беспилотников, которые могут проводить регистрацию и оценку усыхания лесов, оценку теплопотерь зданий и коммуникаций.

Объединенный институт проблем информатики НАНБ продемонстрировал экспериментальный образец офисного суперкомпьютера со специальным программным обеспечением и систему дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных культур в масштабе отдельного хозяйства.

Специалисты УП «Геоинформационные системы» академии рассказали о создаваемом российско-белорусском космическом аппарате высокого разрешения, который предназначен для сбора космической информации о земной поверхности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра, а также видеоинформации для решения государственных и коммерческих задач.


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Румас ознакомился с разработками НПЦ НАНБ по механизации сельского хозяйства. Среди результатов работы ученых центра, сообщает пресс-служба, — оборачиватель лент льна, полуприцепная транспортно-технологическая система на унифицированном трехосном шасси грузоподъемностью 25 т для внесения твердых органических удобрений, полурядный ягодоуборочный комбайн для сбора смородины, аронии, крыжовника, шиповника.

Ученые Института физики имени Б.И.Степанова НАНБ рассказали о своих уникальных разработках, в числе которых генератор воздушной плазменной струи для стерилизации и ускорения заживления ран. Был также представлен терагерцовый спектрометрический комплекс для бесконтактного анализа продуктов питания и обнаружения фальсифицированной продукции, лекарственных препаратов, опасных веществ и оружия.

По информации пресс-службы правительства, в настоящее время в 111 организациях и аппарате НАН Беларуси работают более 15 тыс. человек. Общий объем работ, выполненных организациями НАНБ за 2018 год, составил 682,9 млн рублей (109,2% к 2017 году), за январь-июнь 2019-го — 308,2 млн (111,9% к первому полугодию 2018 года).
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Тэги: белорусский электромобиль Персона: Сергей Румас

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