Министр культуры поздравил ТБМ с 30-летием

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Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь 6 сентября поздравил общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» с 30-летием основания и поприветствовал участников организованной ТБМ научно-практической конференции «Наши века — наше богатство. Лучшие практики менеджмента наследия».

Приветственное слово на форуме зачитала начальник управления по охране историко-культурного наследия Минкультуры Наталья Хвир.

Бондарь выразил надежду на то, что на конференции будут раскрыты актуальные и значимые вопросы сферы сохранения и обеспечения жизнедеятельности историко-культурного наследия, которым одинаково должны заниматься государство и общественные институты.


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«Каждый гражданин Беларуси обязан сохранять историческое культурное наследие нашей страны, — уверен Бондарь. — Необходимость сохранения историко-культурного наследия безусловна. Она представляет собой источник творческих сил народа, выступает эффективным средством национального развития. Как государственный орган, который уполномочен проводить государственную политику в сфере охраны, Министерство культуры поддерживает усилие общественных учреждений в организации и проведении таких мероприятий и готово в дальнейшем сотрудничать в этом направлении. Уверен, что такое сотрудничество будет плодотворным».

Министр напомнил, что, согласно Кодексу о культуре, общественные отношения в сфере культуры базируются на основе следующих принципов:

  • признания культуры в качестве одного из главных факторов самобытности белорусского народа, национальных общностей, проживающих в Беларуси, преемственности поколений, а также в качестве основы для становления и развития личности;
  • приоритета развития белорусского национальной культуры и признания белорусского языка одним из факторов развития национального менталитета;
  • сохранения и использования культурных ценностей, их распространения и популяризации в пользу интересов личности и общества; возрождения, сохранения и развития национальных культурных традиций.

«Белорусский язык является отдельным видом нематериальной культурной ценности, — отметил глава Минкультуры. — Эта национальная культурная ценность воплощает творческий дух народа, является индикатором развития общества. Мы ответственны за материальное и духовное богатство, которое оставили нам предшественники, поэтому будем прилагать все усилия, чтобы не только сохранить эти ценности, но и встроить их в современный контекст культурной жизни».


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По словам Бондаря, сегодня в Беларуси существуют все условия, чтобы «работать вместе, беречь нашу культуру и передавать ее следующим поколениям». Министерство, подчеркнул он, «благодарно всем тем, кто способствует сохранению культурного и исторического наследия белорусского народа».

«Надеюсь, что сегодня будут отмечены не только результаты и лучшие практики в сохранении наследия и управлении ею, но и выработаны предложения по совершенствованию государственно-общественной работы в области культуры», — добавил министр.

Конференция организована ТБМ при содействии международного общественного объединения «Экопроект», социально-информационного учреждения «Традиции и инновации Поозерья», гродненского областного общественного объединения молодых ученых «ВИТ».

После пленарного заседания, на котором будут затронуты общие вопросы сохранения и использования культурного наследия, начнут работу секции. Первая секция посвящена сохранению архитектурного и археологического наследия. Предметом обсуждения на второй секции станут памятные события и мемориальные места, а также нематериальное и литературное наследие. В рамках третьей секции участники конференции будут обсуждать организацию работы с культурным наследием.
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Тэги: ТБМ Минкультуры Персона: Юрий Бондарь

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